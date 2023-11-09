الدورى الأوروبى.. ليفربول يعتمد على سجل انتصاراته أمام تولوز

يمتلك فريق ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، سجلا مميزاً فى مواجهة الفرق الفرنسية فى البطولات الأوروبية.

حيث يستضيف فريق تولوز الفرنسى، فى تمام الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الخميس، نظيره ليفربول الإنجليزى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الأوروبى.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول على تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب آنفيلد في إنجلترا.

ونجح ليفربول في الفوز على تولوز في المباريات الثلاث السابقة منها (4-0) و(5-1) على ملعب آنفيلد، إلى جانب الفوز خارج ميدانه بهدف دون رد في موسم (2007- 2008) في الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام حقق ليفربول خارج أرضه أمام الأندية الفرنسية 5 انتصارات في 15 زيارة سابقة، وتكبد 8 هزائم وتعادل مرتين.

ويسعى أبناء الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، للظفر بالثلاث نقاط وحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

