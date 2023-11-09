الأربعاء المقبل.. مكتبة الإسكندرية تناقش "الأندلسيون وهجراتهم إلى مصر في العصور الوسطى"

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الحضارة الإسلامية بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع معهد ثربانتس الإسباني محاضرة بعنوان «الأندلسيون وهجراتهم إلى مصر في العصور الوسطى: دراسة في التراث الثقافي»، يلقيها الدكتور خورخي ليرولا، أستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة المرية، إسبانيا.

وذلك يوم الأربعاء، 15 نوفمبر 2023، من الساعة 4.00 إلى 7.00 مساءً بمكتبة الإسكندرية، بمركز المؤتمرات، قاعة الوفود.

وتتناول المحاضرة هجرات العلماء والتجار وأصحاب الحرف والصناعات إلى مصر في العصر الوسيط؛ إذ ربطت مصر بأهل المغرب والأندلس روابط سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية كان لها أعمق الأثر فى تشكيل التراث الحضارى فى مصر.