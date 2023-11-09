تكريم 16 عالما من الطاقة الذرية بقائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من الباحثين

صرح الدكتورعمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية بأنه قد تم إدراج 16 عالمًا من علماء هيئة الطاقة الذرية في قائمة أفضل 2% من العلماء حول العالم وذلك طبقاً لمؤشرات الاقتباس المركبة للباحثين وذلك وفق القائمة السنوية التي تصدرها جامعة ستانفورد الأمريكية لعام 2023.

وقد قامت الجمعية المصرية للعلوم النووية برئاسة الدكتور هشام فؤاد علي رئيس الجمعية وبحضور الدكتور عبد الفتاح هلال أمين الجمعية وأعضاء مجلس إدارتها حفلاً لتكريم العلماء من هيئة الطاقة الذرية.

وصرح الدكتور هشام فؤاد رئيس الجمعية بأن هذا التكريم من الجمعية لهؤلاء العلماء يؤكد على دعمها الدائم لأجيال العلماء بالهيئة كما يدعو للمنافسة بينهم بغرض تحسين جودة البحوث العلمية للوصول إلى المستوى العالمي في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتعتمد القائمة على قاعدة البيانات التي أنشأتها جامعة ستانفورد الأمريكية والتي تتضمن أعلى 2% من العلماء في العالم من مختلف المجالات والذي يتم ترتيبهم على أساس عدد الأبحاث المنشورة من أول سنة للنشر إلى العام الحالي، وأيضاً عدد الاستشهادات الكلية والنوعية في كل تخصص وعدد الاستشهادات من المراجع والأبحاث المرجعية والكتب وعدد الأبحاث التي تم تحكيمها عالمياً ودوليًا ويذكر أن هذه القائمة تضم ‏‏‏علماء من مختلف بلدان العالم في 22 مجالًا علمياً متنوع و176 تخصص فرعي. وقد تم مشاركة عدد 195 ألف عالم في قاعدة البيانات المهنية و حوالي 200 ألف عالم في مجموعة بيانات العام الأخير.

وتشمل القائمة من علماء هيئة الطاقة الذرية:

1) العالم الجليل الدكتور/ هشام فؤاد علي – رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق والحاصل على جائزتى الدولة التشجيعية والتقديرية ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى و جائزة النيل للعلوم لعام 2019 وهي أعلى جائزة علمية تمنح في المجال العلمي في مصرويعتبر من الرعيل الأول للعلماء المصريين فى مجال الطاقة الذرية.

2) الدكتور / السيد عبد العزيز حجازي – رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع الأسبق وصاحب المدرسة العلمية في مجال كيمياء البوليمرات بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

3) الدكتور/ حسن أحمد عبد الرحيم – نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق للتدريب والتعاون الدولي، وصاحب المدرسة العلمية في مجال الكيمياء الاشعاعية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

4) الدكتور/ محمد عبد المطلب عبد الرحمن فايز - استاذ الكيمياء الاشعاعية - ووكيل شعبة انتاج النظائر والمصادر المشعة - مركز المعامل الحارة.

5) الدكتور/ مصطفى محمد حامد - استاذ الكيمياء غير العضويه - ورئيس قسم الكيمياء التحليلية والرقابة - بمركز المعمل الحاره.

6) الدكتور/ حسام الدين مصطفى صالح - أستاد كيمياء معالجة النفايات - ورئيس قسم النظائر المشعة - بمركز البحوث النووية.

7) الدكتور/ مصطفي محمد سليمان غراب - أستاذ الكيمياء العضوية التطبيقية – بقسم البحوث الدوائية والاشعاعية - بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

8) الدكتور/ أحمد إبراهيم البطل - استاذ الميكرو بيولوجيا التطبيقيه والتكنولوجيا الحيويه والنانو تكنولوجى بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية - بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

9) الدكتور/ أحمد عاشور - استاذ الفيزياء الاشعاعية – بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع.

10) الدكتور/ أحمد محمد القماش- استاذ الهندسة الكيميائية – قسم معالجة النفايات – بمركز المعامل الحارة.

11) الدكتور/ محمود حمدي سند - أستاذ الكيمياء الاشعاعية - بقسم المركبات المركمه - بمركز المعامل الحارة.

12) الدكتور/ غريب السيد الصياد - مدرس الميكروبيولوجيا الطبية والنانوتكنولوجى - بقسم البحوث الدوائية الإشعاعية - بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

13) الدكتور/ محمد محمدى غباشي - استاذ مساعد كيمياء البوليمرات والنانوتكنولوجى- المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع.

14) الدكتور/ محمد أبراهيم أحمد عبد المقصود - مدرس الوقاية الإشعاعية - بقسم الفيزياء الإشعاعية - بالمركز القومي لبحوث و تكنولوجيا الإشعاع.

15) الدكتور/ عبدالمنعم عيد عبدالمنعم - مدرس فسيولوجيا الدواجن بمركز البحوث النووية.

16) الدكتور السيد رمضان السيد – مدرس بقسم البحوث النباتية – بمركز البحوث النووية.

وقد هنأ الدكتور عمرو الحاج رئيس الهيئة ال 16 عالماً ، وصرح بأن هذه القائمة تؤكد وتعكس ثقة الأوساط العلمية والبحثية الدولية في علماء الهيئة بجميع المجالات والتخصصات التي تتميز بها.

كما أن التنوع في الأجيال بالقائمة ما بين علماء من جيل الرواد وجيل الوسط والأجيال الشابة يؤكد على تجدد الأجيال العلمية المتميزة وأصالة المدرسة العلمية بالهيئة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تسعى دائما لرفعة مكانة الهيئة في المستوى المحلي والدولي.

وقد صرح الدكتور شريف الجوهري المتحدث الرسمي للهيئة بأنه للعام الخامس على التوالي استطاع علماء الهيئة تحقيق ذلك الأنجاز العلمي المتميز والذي يدعم تقدم الهيئة بالتصنيفات العلمية الدولية.

كما أن هذا التكريم من الجمعية المصرية للعلوم النووية يساعد على التنافس الجاد بين علماء الهيئة ويؤكد على استمرار عطاء جيل الرواد من العلماء الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في نقل خبراتهم للأجيال الشابة الجديدة وتقدير الهيئة المستمر لهم.