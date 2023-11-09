الدوري الأوروبي.. تغييرات بالجملة في التشكيل المتوقع لليفربول أمام تولوز

يستضيف فريق تولوز الفرنسى، فى تمام الثامنة إلا ربع من مساء اليوم الخميس، نظيره ليفربول الإنجليزى، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الأوروبى.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول على تولوز بخمسة أهداف مقابل هدف، على ملعب آنفيلد في إنجلترا.

ويسعى أبناء الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، للظفر بالثلاث نقاط وحسم التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

وعلى غرار تصريح الألمانى بأجراء تغيرات فى تشكيل ليفربول، فا من المتوقع أن يجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء في مواجهة اليوم، فى التشكيل التالى:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جوميز، ماتيب، كوانساه، تسيكيماس.

خط الوسط: هارفي إليوت، واتارو إندو، ماك أليستر.

خط الهجوم: جوتا، جاكبو، بن دواك.

ويغيب عن ليفربول كل من فيرجيل فان دايك وريان جرافنبرخ، وفقا لما أكده يورجن كلوب في مؤتمره الصحفي، وقد أشار إلى نيته لإجراء تغييرات في التشكيل.

ويتصدر ليفربول قمة المجموعة الخامسة، التي تضم تولوز وسانت جيلواز ولاسك لينز، برصيد 9 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات في الجولات السابقة، وتولوز في المركز الثالث بـ4 نقاط متساويًا مع الوصيف سانت جيلواز، ويتذيل لاسك لينز بدون نقاط.