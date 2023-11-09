رئيس جامعة الإسكندرية يلتقي وزير التعليم العالي بجنوب السودان لمناقشة سبل الدعم

التقى الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أمس، والدكتور جبريل تشانجسون تشانج وزير التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بجمهورية جنوب السودان، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقاهرة، فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على دعم علاقات التعاون مع الدول الإفريقية.

وقام الجانبان باستعراض بنود مذكرة التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق ببدء تشغيل فرع جامعة الإسكندرية بدولة جنوب السودان، وأيضاً مراجعة بنود الإتفاقية الإطارية تمهيداً لتحديد ميعاد التوقيع عليها وإتخاذ الخطوات التنفيذية اللازمة لبدء تشغيل الفرع بعد الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة بالفرع.

كما ناقش الجانبان بعض المشاكل التي تواجه طلاب جنوب السودان الدارسين بجامعة الإسكندرية، وسبل حل هذه المشكلات.