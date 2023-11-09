بعد معالجة العطل.. منصة "شاهد" تعلن عودتها للعمل مرة أخرى

أعلنت منصة “شاهد الرقمية" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، عن عودتها مرة أخرى للعمل بعد تعرضها لعطل فني أسفر عن توقف خدماتها لفترة من الوقت، لافتة إلى أنها تواصل عملية البحث التقني.

وقالت: “جماهيرنا وشركائنا الأعزاء.. نعتذر عن الإزعاج الناتج عن إنقطاع خدمة شاهد، تم حل المشكلة الان ويمكنكم الاستمرار في متابعة برامجكم المفضلة، نشكركم على تفهمكم".

ويذكر أن منصة “شاهد الرقمية" أعلنت أمس عن تعرضها لعطل فني، وأكدت اعتذارها لكل مشتركيها، مشيرة إلى أن يعمل فريقنا المتخصص على إصلاحه بأقصى سرعة لتعود الخدمة إليكم".

وجدير بالذكر أن منصة "شاهد" قررت بدء عرض فيلم "نزوح"يوم 9 نوفمبر الجاري، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم: كنده علوش، سامر المصري، هالة زين، نزار العاني، من تأليف وإخراج سؤدد كعدان.