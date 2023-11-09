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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

فحص 2810 رؤوس ماشية وأغنام بقافلة بيطرية مجانية بمطروح

فحص 2810 رؤوس ماشية
فحص 2810 رؤوس ماشية وأغنام بقافلة بيطرية مجانية بمطروح
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قال الدكتور سعد جويلى مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، إن المديرية قامت بالتنسيق مع مؤسسة الأورمان الخيرية، وإحدى شركات قطاع البترول؛ لتنفيذ قوافل بيطرية مكثفة بقرية الجلالة التابعة لمدينة ومركز الضبعة. 

وجاء ذلك استمرارًا لجهود محافظة مطروح في الحفاظ على الثروة الحيوانية وبالتعاون المشاركة المجتمعية، وتنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالحرص على وصول الخدمات إلى كافة المناطق بالقري والتجمعات الصحراوية. 

وقامت القافلة بتجريع ورش عدد ١٢٠٠ رأس أغنام وماعز لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، وعدد ٢٠٠ حالة كشف وعلاج لطيور تربية منزلية و ٦٠٠ حالة علاجية للأغنام والماعز وعدد ١٠ أبقار، بالإضافة لتحصين ٤٠٠ رأس من الأغنام وترقيم وتسجيل عدد ٤٠٠ رأس أغنام بإجمالي عدد ٢٨١٠ رؤوس، مع تقديم مديرية الطب البيطري الدعم اللوجستي الكامل بتوفير العلاجات والأطباء المتميزين. 

فحص 2810 رؤوس ماشية وأغنام بقافلة بيطرية مجانية بمطروح

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