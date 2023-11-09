الاحتلال الإسرائيلي يعلن مواصلة العدوان البري على غزة

في خطوة تعكس تخبطا واضحا لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم استمرار عدوانه البري الذي ينفذه على قطاع غزة حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، وذلك على الرغم من نشر الجيش الإسرائيلي معلومات عبر موقعه الإلكتروني عن تعليق الحرب البرية التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة.

كما أكدت مصادر إسرائيلية لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية الاقتراب من إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة للإفراج عن بعض الرهائن المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة بلغ 35 جنديًا، بعد إعلان الجيش، مقتل جنديين، فيما وصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر الماضي إلى 352 قتيلًا.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي عدوانه الوحشي على قطاع غزة، مستهدفًا المناطق السكنية والمستشفيات والمساجد والمدارس بالقصف جوًا وبحرًا وبرًا، ما خلف آلاف الشهداء والجرحى معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فيما لا يزال هناك المئات تحت الأنقاض لم يتم انتشالهم بسبب الأوضاع الميدانية الخطيرة، وذلك وسط حصار شديد على القطاع، ومنع دخول الوقود والمساعدات الحيوية، ما يزيد من تعقيد وخطورة الوضع على حياة المدنيين وينذر بكارثة إنسانية.