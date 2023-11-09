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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى غزة

طائرات مساعدات
طائرات مساعدات
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أفاد مراسل قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل قبل قليل، بوصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني، دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة عن طريق معبر رفح البري، وفقًا لمتطلبات واحتياجات النظير الفلسطيني.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر المصري، في بيان مقتضب لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأنّ عدد الشاحنات الإغاثية التي سُلمت للأشقاء في قطاع غزة أمس 81 شاحنة، تضم معلبات غذائية ومياه ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية عبارة عن مسكنات ومضادات حيوية وعقاقير للعظام وكريمات ومراهم للحروق.

مطار العريش معبر رفح