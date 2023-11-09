انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي السعودي لنقل المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

انطلقت أولى رحلات الجسر الجوى الإغاثى السعودى، اليوم الخميس، لتقديم المساعدات الإنسانية لأهالى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور سامر الجطيلى - فى تصريح أوردته قناة (الإخبارية) السعودية - إنه بدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأفراد المجتمع السعودي؛ تبدأ المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم في تسيير أولى طائرات الجسر الجوي إلى مدينة العريش المصرية لإيصال المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف أن المساعدات تم اختيارها وانتقاؤها بناء على التواصل المستمر مع الشركاء على الأرض أهمهم الهلال الأحمر الفلسطيني، وتحتوي على كل ما يعتبر ذا أولوية في هذه المرحلة؛ أهمها المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والإيوائية.