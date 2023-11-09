الزمالك يمنح سامسون فرصة أخيرة قبل فترة الانتقالات الشتوية

استقرت إدارة الزمالك، على منح البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق فرصة جديدة وأخيرة حتى شهر يناير المقبل بفترة الانتقالات الشتوية.

وستضع إدارة النادي المهاجم سامسون تحت الاختبار، حال نجاحه وتألقه سيستمر مع الفريق، وإذا تراجع مستواه الفني سيتم الاستغناء عنه في يناير .

كان سامسون قد سجل هدف للزمالك في مباراة بيراميدز أمس، وذلك بعد عودته للمشاركة بمباريات الفريق بعد رحيل المدرب الكولومبي أوسوريو الذى رفض منحه الفرصة طوال فترته مع الزمالك.

يذكر أن فريق الزمالك قد تأهل نهائي كأس مصر لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي مساء أمس الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس وغدا الجمعة وبعد غد السبت، عقب الفوز على بيراميدز في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.