اليوم.. فيتوريا يعلن قائمة المنتخب استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون

يعقد البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، مؤتمرا صحفيا اليوم الخميس للإعلان عن قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر نوفمبر فى الفترة من 13 إلى 21 ، ويتخلله مباراتا جيبوتي وسيراليون فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويقام المؤتمر الصحفي في الواحدة ظهر اليوم الخميس للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في شهر نوفمبر، والاستعداد لمباراتي جيبوتي المقرر لها 16 نوفمبر باستاد القاهرة، ثم مباراة سيراليون 19 نوفمبر بليبريا.

وكان الجهاز الفنى لمنتخب مصر قد أعلن مؤخرًا عن قائمة اللاعبين المحترفين الأولية الذين تقرر استدعاؤهم لمعسكر منتخب مصر المقبل، وضمت القائمة 9 لاعبين تصدرهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، كما ضمت القائمة كل من محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى، ومحمد الننى لاعب أرسنال الإنجليزى، ومصطفى محمد لاعب نانت الفرنسى، وعمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت الألمانى، وأحمد حسن كوكا لاعب بنديك سبور التركى، وطارق حامد لاعب ضمك السعودى، وحمدى فتحى لاعب الوكرة القطرى، ومحمد شريف لاعب الخليج السعودي.

ويأمل روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، في حضور جماهيري كبير في مواجهة جيبوتي، من أجل تحفيز اللاعبين وذلك بعد عرض المنتخب الجيد أمام الجزائر في ودية أكتوبر الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يستعد لخوض غمار منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار، والمقرر انطلاقها في يناير المقبل.