اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة وطقس مائل للحرارة على القاهرة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق .

وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح مصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 28 للعظمى 20 درجة، وعلى السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 33 للعظمى والصغرى 23 وعلى شمال الصعيد 32 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى 24 درجة .