مصر تستضيف فعاليات قمة التجارة الأفريقية

تبدأ بعد قليل فعاليات النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية، والذى يعقد فى الفترة من ٩ إلى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٣ بأرض مصر للمعارض بالقاهرة الجديدة، وينظمه البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" بالتعاون مع مفوضيه الاتحاد الأفريقى وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

ومن المقرر أن يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور بنديكت اوراما، رئيس البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريسكيم بنك"، افتتاح فعاليات المؤتمر والمعرض بحضور كل من المهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة والدكتور محمد معيط، وزير المالية و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي .

ويمتد المعرض على مدار ٧ أيام، ويضم مشاركين من ٥٧ دولة، من مختلف القطاعات الإنتاجية والاقتصادية التى تتميز بها الدول الأفريقية وتتمتع فيها بمزايا تنافسية وقدرة على التصدير وفتح أسواق جديدة.

ويستهدف معرض التجارة البينية الأفريقية أن يكون منصة شاملة لمجتمع الأعمال والتجارة والإنتاج على مستوى المنطقة، بما يسمح بتسهيل عقد صفقات للتجارة وزيادة الاستثمارات البينية والمشروعات المشاركة وتحفيز التكامل التجارى والاقتصادى الإقليمى.

ويستهدف البنك تسهيل صفقات للتجارة والاستثمارات البينية الإفريقية خلال المعرض بقيمة 45 مليار دولار.

وقالت نائب رئيس أفريكسم بنك كانايو أواني، إن الحكومة المصرية رحبت باحتضان هذه النسخة من المعرض، الذي يعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، وأشادت بمدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة المصرية بعمل كل ما في وسعها للتأكد من نجاح هذا المعرض، ومن نفعه للشعب المصري.