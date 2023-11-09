طيران الاحتلال يقصف مسجدًا في خان يونس واستشهاد 6 فلسطينيين جنوب غزة

قصف طيران الجيش الإسرائيلي مسجد المصطفى بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

فيما أكدت وكالة أنباء فلسطين الرسمية، استشهاد 6 فلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة أبو خاطر في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة.

بالإضافة إلى استهداف منزل من الطيران الحربي لقوات الاحتلال بجوار مسجد رياض الصالحين وسط مخيم جباليا شمال القطاع.

كما استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة العمريطي في منطقة ساحة الشوا بمدينة غزة، بالإضافة لاستهداف منزل في حي التفاح شرق مدينة غزة، أدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية، منزلًا في مخيم جباليا وسوته بالأرض على رءوس من فيه، وما زالوا تحت الأنقاض.