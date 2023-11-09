بالفيديو.. جهود مصر لوقف التصعيد العسكري على غزة

قال الكاتب الصحفي جمال حسين، إن الدولة المصرية تلعب دورا كبيرا ورئيسيا في القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، مشيرا إلى أن مصر لها دور محوري أيضا في المنطقة وظهر هذا في أكثر من ملف.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، عبر برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية، موقفها واضح من القضية الفلسطينية، مبينا أن مصر تبذل جهودا كبيرة في ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالإضافة إلى العمل على وقف إطلاق النار والتهدئة بشأن التصعيد العسكري من قبل إسرائيل على القطاع، بالإضافة إلى استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين من القصف الإسرائيلي على القطاع.

ولفت إلى أن هناك دعما غربيا لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعما كبيرا في تنفيذ حرب الإبادة الجماعية على المدنيين في غزة، كما أن المقاومة الفلسطينية لا تحارب إسرائيل فقط بل تحارب أمريكا أيضا.

وتابع أن الأيام الأخيرة، شهدت انتفاضة في شوارع أوروبا تضامنا مع القضية الفلسطينية والإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، مشيرا إلى أن قادة أوروبا هم من يدعمون الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانه على فلسطين.