قصف جوي وبحري وأحزمة نارية كثيفة على مخيم الشاطئ بغزة

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، عن تطورات الأوضاع خلال الـ12 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وقال جبر، إن هناك تحليقًا كثيفًا من طيران الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي قطاع غزة، فيما قصفت مساكن بمنطقة بني سهيلا شرق خان يونس، بجانب قصف مكثف لمخيمات جباليا والصبرة والشاطئ، بالإضافة إلى استهداف أبنية سكنية بحي الزيتون والشجاعية شرقي قطاع غزة.

وتابع، أن مخيم الشاطئ وحي الناصر شهدت أحزمة نارية كثيفة بمشاركة قصف الزوارق البحرية الإسرائيلية، مما أدى إلى دمار واسع في تلك الأحياء، متابعًا أن محيط مشافي الشفاء والقدس والإندونيسي تعرضت لأحزمة نارية قوية، مما أدى إلى أضرار جسيمة بهذه المشافي وتساقط بعض من أجزائها فوق رءوس الأطباء والمصابين والنازحين.

وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية خاصة في محيط مستشفي الشفاء تسببت في سقوط شظايا وصواريخ على المتواجدين داخلها وخارجها، مما يسبب خطورة شديدة بسبب انضمام أعداد كبيرة من النازحين الذين فروا من نيران الاحتلال من منازلهم للاحتماء بالمستشفى.

فيما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في صفوف العمال ببلدة برطعة، المعزولة خلف جدار الفصل العنصري، جنوب جنين.