ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

خبير: تهيئة البيئة والمناخ الاقتصادي على قائمة أولويات الدولة

ماجد عبد العظيم
ماجد عبد العظيم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، أن تهيئة البيئة والمناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر كان على قائمة أولويات الدولة المصرية، والذى رأيناه فى المشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية التحتية من طرق وكبارى وأنفاق، وهى لازمة وضرورية لأى تنمية واستثمار فى أى دولة فى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن بناء الإنسان أيضا على قائمة أولويات الدولة التى توليها الاهتمام، لأن توفير حياة آمنة وكريمة للمواطن المصرى هو الهدف الرئيسى للقيادة السياسية والدولة بشكل كامل، وأن تكون مصر فى مكانتها المستحقة.

ولفت عبد العظيم إلى أن رؤية الدولة المصرية خلال تنفيذ الخطط والمشروعات القومية الكبرى وتشجيع المستثمر المصرى لزيادة حجم الاستثمار لتشجيع المستثمر المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.

المشروعات القومية المناخ الاقتصادي القيادة السياسية