خبير: تهيئة البيئة والمناخ الاقتصادي على قائمة أولويات الدولة

أكد الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد، أن تهيئة البيئة والمناخ الاقتصادى والاستثمارى فى مصر كان على قائمة أولويات الدولة المصرية، والذى رأيناه فى المشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية التحتية من طرق وكبارى وأنفاق، وهى لازمة وضرورية لأى تنمية واستثمار فى أى دولة فى العالم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن بناء الإنسان أيضا على قائمة أولويات الدولة التى توليها الاهتمام، لأن توفير حياة آمنة وكريمة للمواطن المصرى هو الهدف الرئيسى للقيادة السياسية والدولة بشكل كامل، وأن تكون مصر فى مكانتها المستحقة.

ولفت عبد العظيم إلى أن رؤية الدولة المصرية خلال تنفيذ الخطط والمشروعات القومية الكبرى وتشجيع المستثمر المصرى لزيادة حجم الاستثمار لتشجيع المستثمر المصرى وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية.