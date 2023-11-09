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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طقس الإسكندرية.. انخفاض في درجات الحرارة وتجمع للشبورة المائية

طقس الاسكندرية
طقس الاسكندرية
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سيطرت أجواء باردة رطبة منذ ساعات الصباح على الإسكندرية، حيث شهدت المحافظة اليوم الخميس، طقس بارد قليلًا مع انخفاض في درجات الحرارة، والتي سجلت 24 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها خلال الساعات القادمة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أمس عن تجمع لظاهرة الشبورة المائية، لليوم الرابع على التوالي على طريقي الإسكندرية الصحراوي والدولي، والتي تصل إلى حد الضباب وانعدام الرؤية.

وبناءً على استمرار تحذير الهيئة العامة للأرصاد الجوية من كثافة الشبورة المائية التي تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أعلنت محافظة الإسكندرية أمس استمرار إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي والطريق الدولي، اليوم الخميس 9 نوفمبر في الفترة من 4 إلى 8 صباحًا وحتى وضوح الرؤية، للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة، وتهيب المحافظة بالسادة قائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة.

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