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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخص في حريق التهم محتويات شقته في العمرانية| صور

جانب من الحريق
جانب من الحريق
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أصيب أحد الأشخاص في حريق التهم محتويات شقته الكائنة بالدور الأرضي 4 شارع سرحان من العشرين بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم قسم العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالدور الأرضي 4 شارع سرحان من العشرين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف إصابة مالك الشقة وإتلاف محتوياتها جرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

إشارة من غرفة عمليات النجدة السيطرة على الحريق النيابة العامة رئيس مباحث