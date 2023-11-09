"القاهرة الإخبارية": قطاع غزة شهد الليلة أعنف عمليات القصف

قال بشير جبر، مراسل "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هذه الليلة وساعات الصباح الأولى هي الأعنف على قطاع غزة، حيث لم تتوقف الغارات الإسرائيلية المتواصلة على عدد من أحياء غزة والشمال، واستهدفت هذه الغارات مساجد وشوارع وطرقات ومنازل.

وأضاف خلال مداخلة للقناة، أن الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا القصف العنيف أراد مسح أحياء قطاع غزة من الخارطة والعمل على تهجير سكانه من تلك المناطق، موضحا أن مخيم الشاطئ وحي النصر كانا الأكثر تعرضا للقصف من الأحزمة النارية المكثفة في المنطقة، بالمشاركة من الزوارق البحرية الإسرائيلية التي كانت تطلق قذائفها بكثافة، مما أدى إلى دمار واسع للمنطقة المستهدفة.

وتابع: "حي الزيتون والشجاعية تعرضا لأحزمة نارية قوية بالمنطقة، وكذلك محيط مستشفى الشفاء والقدس والإندونيسي في الشمال والتي تعرضت لعدد من الأحزمة النارية القوية مما أدى لأضرار قوية بها".