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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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استشهد شابان فلسطينيان، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الشاب أنس ناصر أبو عطوان (25 عاما) استشهد بعد إصابته بالرصاص الحي في الصدر خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية "الطبقة" جنوب غرب محافظة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة. 

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى "بيت جالا" اليوم استشهاد محمد فريد حمدان ثوابتة (51 عامًا)، مُتأثرًا بجروح أصيب بها من الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على "بيت لحم" أمس. 

وكان 19 فلسطينيًا أصيبوا أمس الأربعاء بالرصاص الحي إحداها حرجة وأخرى خطيرة، و5 بالشظايا، إضافة إلى العشرات بالاختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة "بيت لحم" ومحاصرتها منزل الأسير المحرر حمدي عماد الكامل في منطقة المسلخ. 

استشهاد فلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية