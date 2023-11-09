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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: تسجيل 78 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، تسجيل 78 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت هيئة الأركان في بيان، أن القوات الروسية نفذت هجمات على أراضي أوكرانية، خلال الليلة الماضية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 48 غارة جوية ونفذت 79 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية، مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وأوضحت أن القوات الجوية الأوكرانية شنت 15 غارة جوية على مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي.

أوكرانيا القوات الروسية