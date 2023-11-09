أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 308 آلاف و720 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 308 آلاف و720 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أن روسيا خسرت خلال هذه الفترة أيضا 5 آلاف و316 دبابة و10 آلاف و14 من المركبات المدرعة و7 آلاف و475 من النظم المدفعية و875 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضحت الهيئة أن روسيا خسرت أيضا 577 من أنظمة الدفاع الجوي و322 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و853 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1059 من المعدات الخاصة و5 آلاف و593 طائرة مسيرة وإسقاط 1547 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".