ads
الخميس 09 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يعقد اجتماعًا مع رئيس معهد «جوستاف روسي» الفرنسي لعلاج الأورام

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع البروفسور فابريس بارليزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمعهد القومي الفرنسي للأورام «جوستاف روسي» وعدد من أعضاء مجلس إدارة المعهد، السيد «ريمي تيوليه» مدير العلاقات الخارجية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع «المصري - الفرنسي» المشترك، والخاص بإنشاء أول فرع لمعهد «جوستاف روسي» خارج فرنسا.

وأكد «عبدالغفار» أنه من المقرر بدء العمل بالمشروع في بداية العام المقبل، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي سيتم إنشاؤه في مستشفى دار السلام «هرمل» المتخصص في علاج الأورام، موضحا أنه بموجب اتفاقية التعاون سيكون المركز المقام داخل مستشفى «هرمل» هو الوحيد لـ«جوستاف روسي» خارج فرنسا، والمركز الرئيسي في أفريقيا، والشرق الأوسط، ومنطقة الخليج العربي.

وأضاف «عبدالغفار» أنه عقب انتهاء الاجتماع، قام الوزير بجولة تفقدية داخل مقر «جوستاف روسي» زار خلالها قسم الأشعة التداخلية، ووحدة العلاج الإشعاعي، واطلع على آلية العمل، كما تفقد مركز البحث العلمي بالمعهد.

وتابع المتحدث الرسمي، أن الوزير حرص على تفقد الصيدلية الإكلينيكية، واطلع على ميكنة صرف وتخزين الأدوية، كما اطلع الوزير على تقنية الربوت الجراحي، إلى جانب تفقد قسم الإقامة الداخلية بالمعهد.

IMG-20231109-WA0001
IMG-20231109-WA0001
IMG-20231109-WA0003
IMG-20231109-WA0003
IMG-20231109-WA0000
IMG-20231109-WA0000
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسي الصحة والسكان العلاقات الخارجية علاج الاورام مستشفى دار السلام وزارة الصحة والسكان