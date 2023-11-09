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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

باحث سياسي لـ"القاهرة الإخبارية": التظاهرات الأمريكية أثرت على حدة الموقف الأمريكي تجاه غزة

الكاتب والباحث السياسي
الكاتب والباحث السياسي محمد العالم
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قال الكاتب والباحث السياسي، محمد العالم، إن للتظاهرات أثر كبير على الداخل الأمريكي والسياسة الأمريكية لأنها أوضحت أن جموع الشعب الأمريكي لم تتفق على رد الفعل المبالغ فيه من إسرائيل تجاه غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، أن رد الفعل الانتقامي من إسرائيل ظهر جليا للشعب الأمريكي كما ظهر أن من يتحمل العبء حاليا هم المدنيون فقط، وبدأت أعداد كبيرة منهم تغيير نظرتها عن الأحداث.

وتابع: "كذلك خرجت مظاهرات ليهود غير متصهينين لا يؤيدون فكرة الدولة الإسرائلية، وكذلك بعض الاستقالات الرسمية في الخارجية الأمريكية، بالإضافة إلى الضغط العربي، وكل هذه الأمور قللت من حدة الخطاب الأمريكي الذي كان حادا جدا فيما سبق، لكن بدأ هذا الخطاب في الانخفاض كأنهم يريدون انخفاض الأزمة".

 