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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سنواصل السماح للفلسطينيين بالانتقال من شمال غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه سيواصل السماح للفلسطينيين بالفرار من مناطق القتال في الأجزاء الشمالية المحاصرة من قطاع غزة عبر ممر إجلاء مؤقت اليوم الخميس.

وصرح المتحدث باسم جيش الاحتلال، دانيال هاجاري مساء الأربعاء "سنواصل الحفاظ على هذا الممر الإنساني إلى الجنوب، واليوم (الخميس) أيضا، سنواصل السماح للمدنيين في غزة بالتحرك جنوبا بعيدا عن قبضة حماس في الشمال".

واستخدم ما يقدر بنحو 50 ألف شخص الممر الأربعاء، وفقا للأرقام الإسرائيلية.

وزادت العمليات البرية الإسرائيلية التوغل في عمق مدينة غزة، أكبر مركز سكاني في الأراضي الفلسطينية، مما أدى إلى نزوح جماعي جديد من الشمال.

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