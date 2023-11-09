ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقتل أحد جنوده في معارك قطاع غزة وإصابة 5 آخرين بجراح، وأوضح بيان الجيش أن قواته تعمل حاليا على كشف وتدمير البنية التحتية لحركة حماس في غزة، بما في ذلك الأنفاق.

وبحسب بيان جيش الاحتلال فإن القوات الإسرائيلية اكتشفت مخزونات من المياه والأكسجين داخل الأنفاق ما يشير إلى استعدادات حماس للبقاء لفترات طويلة تحت الأرض.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإنه تم تدمير 130 مدخلا للأنفاق منذ بداية الحرب.

من جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاغاري إن "حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة".

وأضاف أن جنودا من سلاح المهندسين يستخدمون عبوات ناسفة لتدمير شبكة الأنفاق التي بنتها حماس وتمتد لمئات الكيلومترات تحت القطاع.