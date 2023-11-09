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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة جنين، ودارت مواجهات مع الشبان. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقالت مصادر أمنية لــ"وفا"، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بنحو 70 آلية عسكرية ترافقها 4 جرافات عسكرية من نوع (D9)، اقتحمت المدينة من عدة محاور وسط إطلاق الأعيرة النارية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الشبان.

وأضافت أن طائرة مروحية وطائرات استطلاع ترافق قوات الاحتلال في اقتحام مدينة جنين، التي انتشرت في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة. بعد مداهمة عدد من المنازل، كما أن وحدات خاصة "مستعربون" اقتحموا أحياء من المدينة.

فلسطين قوات الاحتلال اقتحام مدينة جنين