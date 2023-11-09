إنتر ميلان يفوز على سالزبورج ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

فاز فريق إنتر ميلان الإيطالي على نظيره ريد بول سالزبورج النمساوي بهدف دون مقابل، خلال المباراة التي أقيمت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب رد بول أرينا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، فريقه للتأهل لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، ليواصل النيراتزوري تألقه في البطولة بعدما بلغ نهائي النسخة الماضية، الذي خسره أمام مانشستر سيتي.

وكان مارتينيز يجلس على مقاعد بدلاء الإنتر منذ بداية المباراة، وحل بديلًا في الدقيقة 68 بدلًا من مهاجم منتخب تشيلي أليكسيس سانشيز، لينجح في تسجيل هدف فريقه الوحيد والفوز بالنقاط الثلاثة في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رافق إنتر ميلان نظيره ريال سوسيداد الإسباني لدور ثمن النهائي من كأس ذات الأذنين، حيث احتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط، متساويًا مع الأول، فيما حل سالزبورج ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط.