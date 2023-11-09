مانشستر يونايتد يواصل نتائجه السلبية بخسارة جديدة في دوري أبطال أوروبا

واصل فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، نتائجه السلبية خلال الفترة الأخيرة، بهزيمة جديدة في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك من كوبنهاجن الدنماركي بنتيجة 4-3، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب استاد باركن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس ذات الأذنين.

وأصبح مستقبل الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق الشياطين الحمر، مهددًا بعد اقتراب اليونايتد من توديع دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى سلسلة الهزائم وتراجع النتائج في الموسم الحالي.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بنتيجة 2-2، حيث شهد هذا الشوط إثارة كبيرة في أحداثه، إذ افتتح اليونايتد التهديف في اللقاء عن طريق راسموس هويلوند، الذي أحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 3 و28.

ويأتي ذلك قبل أن يحصل المهاجم ماركوس راشفورد على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 42، ليكمل فريق مان يونايتد المباراة بنقص عددي.

وفي الدقيقة 45، قلص محمد اليونسي الفارق بهدف، ثم سجل زميله ديوجو جونتشالفيس هدف التعادل للفريق الدنماركي في الدقيقة 45+9 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أعاد البرتغالي برونو فيرنانديز، مانشستر يونايتد للمقدمة بهدف في الدقيقة 69 من ركلة جزاء.

ونجح فريق أصحاب الأرض، في تحقيق ريمونتادا مثيرة بهدفين متتاليين، عن طريق لوكاس لاركر وروني بردغجي في الدقيقتين 83 و87 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، تذيل مانشستر يونايتد جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، فيما ارتقى كوبنهاجن إلى وصافة الترتيب وفي رصيده 4 نقاط.