الخارجية الأمريكية: الحرب في غزة سببت غضبًا شعبيًا ضد إسرائيل وضدنا

اعترفت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، باربرا ليف، بأن تصعيد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سبب غضبًا شعبيًا ضد إسرائيل والولايات المتحدة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″تاس″ الروسية.

وقالت ليف في جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: "سأقول بصراحة إن هذا الصراع وهذه الأزمة سببت غضبا شعبيا ضد إسرائيل وضدنا".

وفي وقت سابق، قال موقع "calcalist" العبري في مقال، إن دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل يقوي الرئيس السابق دونالد ترامب قبل الانتخابات.

وذكر الموقع أن استطلاعات الرأي الأخيرة تظهر تفوقا للرئيس السابق في خمس ولايات رئيسية فاز بها بايدن في عام 2020.