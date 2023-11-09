دوري أبطال أوروبا| أرسنال يؤمن الصدارة بانتصار على إشبيلية

حقق فريق أرسنال الإنجليزي، انتصارًا ثمينًا على ضيفه إشبيلية الإسباني بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب الإمارات، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ونجح الجانرز في تأمين صدارته لمجموعته بكأس ذات الأذنين، وذلك بفوزه على إشبيلية.

وكان أرسنال متقدمًا بهدف في الشوط الأول، عن طريق البلجيكي ليوناردو تروسارد في الدقيقة 29، بعد استغلاله تمريرة زميله بوكايو ساكا في منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، عزز ساكا فوز الفريق اللندني بهدف ثان في الدقيقة 64 من صناعة جابرييل مارتينيلي.

وبهذه النتيجة، تصدر أرسنال جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا وفي رصيده 9 نقاط من 4 جولات، بينما تجمد رصيد إشبيلية عند نقطتين، ليتذيل بهما الترتيب ويقترب من مغادرة البطولة.