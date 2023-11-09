الاستعلام عن صحة 10 أشخاص أصيبوا في حادث مروري بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

كلفت جهات التحقيق بالجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ10 أشخاص أصيبوا في حادث اصطدام سيارة ملاكي بأخرى، بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، لسؤالهم عن ملابسات الحادث، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفادت التحريات الأولية أن السبب في وقوع الحادث، هو اختلال في عجلة القيادة بيد سائق السيارة الملاكي، مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الأخرى التي نتج عنها إصابة 10 أشخاص.

كان مسؤول غرفة عمليات المرور، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

على الفور انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي مع أخرى إثر اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن سقوط 10 مصابين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.