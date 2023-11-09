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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ريال مدريد يتخطى سبورتنج براجا ويتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
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تخطى فريق ريال مدريد الإسباني، مساء الأربعاء، ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتأهل الريال إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، بفوزه على سبورتنج براجا، حيث حقق العلامة الكاملة في مجموعته.

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم الملكي بهدف للا شئ، سجله براهيم دياز في الدقيقة 27 من صناعة زميله البرازيلي رودريجو جوس.

وفي الشوط الثاني، أحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 58، ثم سجل مواطنه رودريجو الهدف الثالث في الدقيقة 61 من زمن اللقاء.

وبتلك النتيجة، واصل ريال مدريد تحقيقه العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، فيما تجمد رصيد سبورتنج براجا عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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