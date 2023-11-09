الكونجرس الأمريكي يستدعي نجلي بايدن للإدلاء بشهادة حول أبيهما

أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب استدعاء هانتر وجيمس بايدن، نجلي الرئيس جو بايدن، للإدلاء بشهادة حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة تستوجب العزل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة «ﺃنباء روسيا اليوم».

وأكدت اللجنة أنها استدعت شريكا تجاريا لعائلة بايدن (روب ووكر) وطلبت إجراء مقابلات طوعية مع قائمة من الأفراد بما في ذلك سارة بايدن، زوجة جيمس بايدن.

كما قررت اللجنة إجراء مقابلات مع العديد من أفراد عائلة بايدن الآخرين ووكلائهم القانونيين.

يصر الرئيس بايدن نفسه على أنه لم يكن على علم بعلاقات ابنه التجارية.

وفي وقت سابق، اكتشف الجمهوريون من لجنة الرقابة بمجلس النواب تحويلين إلى هانتر بايدن يبلغ مجموعهما 260 ألف دولار، خلال الفترة التي كان فيها بايدن الأب يترشح لأعلى منصب، حيث تم تحويل الأموال من الصين إلى حساب أدرج منزل الرئيس في ولاية ديلاوير كعنوان.