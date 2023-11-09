بورصة المغرب تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة المغربية أمس الأربعاء، على انخفاض في التعاملات، وسجل مؤشرها الرئيس (مازي) تراجعًا بنسبة 0.23 %، عند 11.961،14 نقطة.

وتراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.03 % ليستقر عند 975،83 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، خسارة بنسبة 0.22 % بمجموع 884،52 نقطة.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع طفيف بنسبة 0.01 % بمجموع 11.082،13 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 46 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 613 مليار درهم مغربي.