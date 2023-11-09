مدرب بيراميدز: الحكم ارتكب كوارث في مباراة الزمالك

قال محمد ناجي جدو مدرب فريق نادي بيراميدز، إن مباراة الفريق أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، شهدت مهزلة تحكيمية غير مقبولة على الإطلاق من جانب الحكم أحمد الغندور الذي أدار اللقاء.

وارتكب الحكم العديد من الأخطاء الفجة في حق نادي بيراميدز من بينها طرد أحمد توفيق لاعب الوسط بقرار ظالم في المرتين، ليضطر بيراميدز استكمال الشوط الثاني كاملًا والوقت الإضافي بعشرة لاعبين فقط، وهو ما أثر بدنيًا على اللاعبين بشكل واضح.

واستمر الحكم في ظلمه في ذات المشهد وطرد المدير الفني جايمي باتشيكو بشكل غير مفهوم رغم أنه كان يبدي اعتراضه بطريقة طبيعية على طرد لاعبه ظلما ولكن الحكم قرر طرده ليلعب الفريق ما تبقى من دقائق طويلة بدون مدير فني.

أضاف أن انفراد فيستون ماييلي في آخر دقائق الشوط الثاني بمرمى الزمالك جاء معه التحاما واضحا من مدافع المنافس لم ينظر إليه الحكم من الأساس أو يستدعيه حكام الفار رغم أن الإعادة واضحة ويوجد بها التحام على قدم المهاجم الذي تعرض خلالها لإصابة قوية وخرج مستبدلا.