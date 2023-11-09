الخارجية الأمريكية: 20% من وقود المفاعلات النووية الأمريكية نشتريه من روسيا

أعلن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الطاقة، جيفري بيات، أن الولايات المتحدة لا تزال تشتري نحو 20% من الوقود اللازم لمفاعلاتها النووية من روسيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال أمام جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء: "حوالي 20% من الوقود الذي تستخدمه مفاعلاتنا النووية هنا في الولايات المتحدة لا يزال يأتي من روسيا".

وأشار باييت إلى أنه لتقليل الاعتماد على الوقود الروسي، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونجرس الأمريكي مبلغا إضافيا قدره 2.2 مليار دولار، وأن الإدارة الأمريكية تنظر بإيجابية إلى إمكانية فرض حظر على استيراد الوقود النووي الروسي.

وصرحت رئيسة مكتب الطاقة النووية في وزارة الطاقة الأمريكية، كاثرين هوف، في وقت سابق أن الاعتماد على الوقود النووي الروسي يشكل مصدر قلق بالغ ويشكل تهديدا خطيرا للأمن القومي للبلاد.