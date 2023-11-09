أعضاء لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بـ«الأعلى للثقافة»

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة - رئيس المجلس الأعلى للثقافة، التشكيل الجديد للجنة الموسيقى والأوبرا والباليه بالمجلس الأعلى للثقافة، وذلك لمدة عامين من تاريخه.

وتضم لجنة الموسيقى والأوبرا والباليه: الموسيقار راجح سامى داود "مقررًا"، وعضوية كل من: الموسيقار أحمد محمد أحمد درويش الحناوي، وأحمد يوسف محمد علي، وتحية محمد علي شمس الدين، وحنان حمدي أحمد الجندي، والدكتورة رشا علي إسماعيل طموم، والدكتورة سحر محمود حلمي علي هلالي، والمخرج عاطف محمد محمد عوض، وعمرو مصطفى كمال ناجي، ومحمد سعد باشا رياض محمد، ومنى رفلة عدلي تادرس.

هذا بالإضافة إلى ورئيس دار الأوبرا المصرية أو من ينوب عنه، ونقيب المهن الموسيقية أو من ينوب عنه، وعميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون أو من ينوب عنه، ومستشار التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم أو من ينوب عنه.