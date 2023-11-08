رحلة البحث عن المساخيط تنتهي بجثة داخل مزرعة الموت بمنشأة القناطر

لقي عامل مصرعه داخل حفرة إثر انهيار الرمال عليه أثناء التنقيب خلسة عن الآثار برفقة شخصين بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا من موظف يفيد بوفاة نجل شقيقه داخل حفرة أثناء تنقيبه عن الآثار خلسه داخل مزرعة كائنة بدائرة المركز، برفقة شخصين "عامل ومالك المزرعة".

وبعمل التحريات تبين صحة البلاغ وجري انتشال الجثة بمعرفة قوات الحماية المدنية وتم نقلها الى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تمكنت القوات من ضبط المتهمين المشتركين مع المتوفي في الحفر وكذا ضبط أدوات الحفر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.