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الخميس 09 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمين العام للأمم المتحدة: إحياء اتفاق صفقة نقل الحبوب في البحر الأسود أمر صعب

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في كلمة اليوم الأربعاء، إنه سيكون من الصعب إحياء اتفاق نقل الحبوب.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأربعاء.

وقال غوتيريش: "نحن نواصل بذل الجهود، ولكن سيكون من الصعب القيام بذلك".

وأضاف أنه سيكون من المثالي أن يتفق طرفا النزاع في مرحلة معينة على السماح بحرية الملاحة في البحر الأسود لكلا الجانبين، لكن هنا ربما أتمنى الكثير".

وفي وقت سابق قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إن البيت الأبيض لا يزيل الحواجز أمام استئناف صفقة الحبوب.

وفي 12 سبتمبر الماضي، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، إن صفقة الحبوب "معلقة" حاليا ولا يوجد أي تحرك بشأنها.

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