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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمزة المثلوثي: سعيد بالتأهل لنهائي الكأس

حمزة المثلوثي لاعب
حمزة المثلوثي لاعب الزمالك
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تحدث حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تأهل الفريق  الأبيض للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر على حساب بيراميدز في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء بين الفريقين في نصف نهائي البطولة.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات عقب المباراة: "مواجهة اليوم كان صعبة ولكن الإصرار والروح القتالية لجميع اللاعبين كانت السبب فى الفوز".

وأضاف: "بيراميدز يضم لاعبين مميزين ولكننا نملك  روح الفانلة البيضاء والهدف الأول المبكر لبيراميدز أربك حساباتنا، وأضعنا العديد من الفرص ونشكر الله على هذا الفوز والتأهل للنهائي".

وتابع حمزة المثلوثي: "كنا نريد اسعاد الجماهير من الدقيقة الأولى، وأهدرنا عدة فرص ولكن فى النهاية تكلل مجهودنا بالفوز".

وتأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلي في المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 في مباراة نصف النهائي، بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.

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