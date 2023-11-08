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الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب الأسانسير.. مصرع مسن سقط من الطابق الثامن ببولاق الدكرور

أرشيفيه
أرشيفيه
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لقي مسن في العقد السابع من عمره مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن ببئر الاسانسير بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مسن ببئر الاسانسير.

وبعمل التحريات وسؤال أهلية المتوفي افادوا بأنه أثناء محاولة المتوفي استقلال الاسانسير من الطابق الثامن أمام الشقة محل سكنه لم يجد الاسانسير وسقط ولقي مصرعه متأثرًا بسقوطه ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وهو ما أكدته تحريات المباحث، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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