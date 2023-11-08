"صناعة الأفلام الوثائقية" ورشة في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية، ورشة مجانية بعنوان "صناعة الأفلام الوثائقية"، في الخامسة من مساء الخميس المقبل، الموافق ١٦ نوفمبر الجاري، ببيت السناري الأثري في السيدة زينب، وتقام الورشة على مدار يومين، على أن يتضمن اليوم الثاني الأحد الموافق ١٩ نوفمبر الجاري.

ويحاضر في الورشة الدكتورة لمياء سمير، أستاذ الإخراج التليفزيوني بكليات الإعلام وكبير مديرو عام المخرجين بالتلفزيون المصري، والكاتب الصحفي أحمد السرساوي، المدرب الإعلامي الدولي وخبير صناعة المحتوى، والناقدة الفنية الدكتورة ناهد عبد الحميد، مدير ملتقى الهناجر الثقافي.

ويتضمن برنامج الورشة التدريب على صناعة الأفلام الوثائقية الراقية، وكتابة السيناريو، والتصوير والمونتاج، والعرض والتسويق.

وتهدف الورشة إلى نشر الثقافة والحفاظ على التراث، وتطوير صناعة السينما والإعلام، وزيادة الوعي الثقافي، وتطوير مهارات الإنتاج الوثائقي، وإعداد جيل جديد من صناع فن المستقبل.