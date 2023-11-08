دوري أبطال أوروبا.. شوط أول مثير بين مانشستر يونايتد وكوبنهاجن

انتهى الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وكوبنهاجن الدنماركي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليًا على ملعب استاد باركن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة في أحداثه، حيث افتتح اليونايتد التهديف في اللقاء عن طريق راسموس هويلوند، الذي أحرز هدفين متتاليين في الدقيقتين 3 و28.

ويأتي ذلك قبل أن يحصل المهاجم ماركوس راشفورد على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 42، ليكمل فريق الشياطين الحمر المباراة بنقص عددي.

وفي الدقيقة 45، قلص محمد اليونسي الفارق بهدف، ثم سجل زميله ديوجو جونتشالفيس هدف التعادل للفريق الدنماركي في الدقيقة 45+9 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين بنتيجة 2-2.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل كوبنهاجن الترتيب بنقطة وحيدة.