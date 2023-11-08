دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يضرب سبورتنج براجا بهدف فى الشوط الأول

تفوق فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 27 من صناعة زميله البرازيلي رودريجو جوس.

وشهد الشوط الأول، إهدار ركلة جزاء من فريق الضيوف، عن طريق ألفارو دجالو في الدقيقة السادسة منذ بداية المباراة.

ويسعى الملكي للفوز على الفريق البرتغالي وحصد الثلاث نقاط، لضمان تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يأتي سبورتنج براجا ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط.