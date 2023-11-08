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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يضرب سبورتنج براجا بهدف فى الشوط الأول

ريال مدريد
ريال مدريد
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تفوق فريق ريال مدريد الإسباني على ضيفه سبورتنج براجا البرتغالي بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب سانتياجو برنابيو، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق براهيم دياز في الدقيقة 27 من صناعة زميله البرازيلي رودريجو جوس.

وشهد الشوط الأول، إهدار ركلة جزاء من فريق الضيوف، عن طريق ألفارو دجالو في الدقيقة السادسة منذ بداية المباراة.

ويسعى الملكي للفوز على الفريق البرتغالي وحصد الثلاث نقاط، لضمان تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب المجموعة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، فيما يأتي سبورتنج براجا ثالثًا وفي رصيده 3 نقاط.

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