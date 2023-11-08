دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يتقدم على إشبيلية في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال الإنجليزي على نظيره إشبيلية الإسباني بهدف للا شئ، خلال الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن، البلجيكي ليوناردو تروسارد في الدقيقة 29، بعد استغلاله تمريرة زميله بوكايو ساكا في منطقة الجزاء.

ويجلس النجم المصري محمد النني على مقاعد الجانرز في مباراة الليلة، في ظل غياب مارتن أوديجارد للإصابة.

ويتصدر أرسنال، جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، فيما يحتل إشبيلية المركز الثالث بنقطتين فقط.

وكان أرسنال دخل اللقاء بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بن وايت - ويليام ساليبا - جابرييل - تومياسو

خط الوسط: جورجينيو - كاي هافيرتز - ديكلان رايس

وفي الهجوم: ساكا - تروسارد - مارتينيلي.

أما تشكيل إشبيلية لمواجهة أرسنال، جاء كالتالي.

حراسة المرمى: ديميتروف

خط الدفاع: خوانلو - بادي - جوديل - سالس

خط الوسط: سو - جوردان - فيرناندو

وفي الهجوم: إيريك لاميلا - يوسف النصيري - بيدروسا.