حزب الخضر النمساوي يؤجل اختيار مرشحه لانتخابات الاتحاد الأوروبي بسبب الصراع في الشرق الأوسط

قرر حزب الخضر الشريك في الائتلاف الحكومي في النمسا اليوم /الثلاثاء/ تاجيل اختيار من سيترشح عنه في انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في يونيو المقبل.

وقال بيان لحزب الخضر إن المؤتمر العام للحزب والذي كان سيتم فيه انتخاب المرشح الأول والقائمة الأخرى قد تم تأجيله من 16 ديسمبر المقبل إلى 24 فبراير من العام القادم.

وأضاف البيان انه تم اتخاذ قرار تأجيل الموعد بعد الأحداث الدولية التي شهدتها الأسابيع القليلة الماضية وذلك بالإجماع من قبل المجلس التنفيذي لحزب الخضر.

بدورها، قالت أنجيلا ستويتشيف المديرة الإدارية لحزب الخضر -في تصريح صحفي- إن التوتر السياسي في البلاد زاد منذ السابع من أكتوبر بسبب الأحداث في الشرق الأوسط والتي امتدت تأثيراتها إلى النمسا حيث يتزايد الاستقطاب السياسي بشكل ملحوظ أيضًا.

وأضافت أنه من شأن الحملات الانتخابية أن تؤدي عمومًا إلى التصعيد والاستقطاب بين الأحزاب والجماعات السياسية المختلفة.

يشار إلى أن حزب الخضر يمثله حاليًا في برلمان الاتحاد الأوروبي ثلاثة مقاعد تتولاها مونيكا فانا، وتوماس وايتز، وسارة وينر.