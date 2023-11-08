اتحاد جدة يزف بشرى سارة بشأن أحمد حجازي

زف نادي اتحاد جدة السعودي، اليوم الأربعاء، بشرى سارة لجماهيره ومنتخب مصر، بشأن المدافع المصري أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأعلن اتحاد جدة، عودة أحمد حجازي لتدريبات الفريق، عقب تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، التي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

ويغيب حجازي عن الاتحاد منذ نهاية الموسم الماضي، خلال مباراة الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري السعودي (دوري روشن) لموسم 2022-2023، وذلك بتاريخ 28 مايو 2023.

وأجرى حجازي عملية جراحية؛ للتخلص من إصابة الرباط الصليبي، التي لاحقته للمرة الثالثة خلال مسيرته الكروية.

وشارك مدافع المنتخب الوطني في تدريبات العميد، تمهيدًا لعودته للمشاركة في المباريات، وتمثيل اتحاد جدة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تقام في شهر ديسمبر المقبل.

وتعتبر عودة حجازي، مكسب كبير لفريق الاتحاد قبل مشاركته في مونديال الأندية، في ظل إصابة زميله المدافع أحمد شراحيلي، الذي أصيب أيضًا بنفس الإصابة.

كما تعد مشاركة أحمد حجازي في التدريبات، دفعة معنوية للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

وانضم أحمد حجازي إلى صفوف فريق اتحاد جدة السعودي معارًا في موسم 2020 من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل أن يتمم انتقاله بشكل دائم في 2021، حيث خاض مع الفريق 82 مباراة سجل من خلالها 10 أهداف بالإضافة إلى فوزه بلقب دوري روشن بالموسم المنقضي.